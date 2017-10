La deforestazione in Congo è insostenibile

La deforestazione in atto nel bacino del fiume Congo, nel continente africano, dovrebbe causare un aumento della temperatura media globale di oltre mezzo grado centigrado verso metà secolo. A sostenerlo è uno studio condotto dal dipartimento di Scienze della terra e ambientali dell'università cattolica di Lovanio, in Belgio, e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Climate.