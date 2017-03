Deforestazione, la grande foresta del nord è in pericolo. Greenpeace: “Colpa dell’industria della carta”

Quando si parla di deforestazione, spesso si pensa all'Amazzonia, o alle foreste tropicali del sud est asiatico. Ma c'è anche un altro polmone verde ad essere oggi in pericolo. È la Grande Foresta del Nord, che si estende dall'Alaska al Canada, passando per Scandinavia e Russia. Ed è proprio in quest'ultima regione che la foresta sta subendo le perdite maggiori.

La grande foresta del nord tagliata per la carta

Le aziende coinvolte

Certificazioni di filiera e diritti alle popolazioni locali