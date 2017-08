Quante foreste ha perso la Terra dal 2000

La Terra ha perso un milione e mezzo di chilometri quadrati di foresta tra il 2000 e il 2012. Per l'esattezza, la deforestazione globale è stata pari a 2,3 milioni di chilometri quadrati mentre le aree dove gli alberi stanno ricrescendo o dove ne sono stati piantati di nuovi coprono una superficie di 0,8 milioni di chilometri quadrati. Il punto sullo stato delle foreste nel mondo lo ha fatto lo studio "High-resolution global maps of 21st-century forest cover change" condotto da un gruppo di scienziati dell'università del Maryland e pubblicato il 15 novembre sulla rivista scientifica Science. Le foreste dai satelliti Il report è stato realizzato grazie all'analisi di 650mila immagini satellitari ad alta risoluzione per calcolare con precisione l'impatto della deforestazione nel mondo negli ultimi dodici anni causata da incendi o disboscamento illegale o per far spazio a campi agricoli. Secondo quanto riportato dal magazine online Quartz, ogni immagine ha una risoluzione di 30 metri. Per far capire la dimensione, significa che la Terra è stata suddivisa in pixel talmente grandi che ne bastano otto per coprire un campo di calcio. L'impatto sul clima Dal punto di vista del cambiamento climatico, dal 2000 al 2011 la deforestazione ha contribuito con 14,5 miliardi di tonnellate alle emissioni globali di CO2 in atmosfera, circa il 13 per cento del totale. Il dato reale sulla deforestazione nel mondo sarebbe anche generoso secondo lo studio perché alcuni stati, come il Canada, non calcolano nel totale quel tipo di taglio di albero, anche a rasoterra, che lascia sul suolo il tronco perché c'è la possibilità che questo possa tornare a crescere. Una definizione simile esiste anche in Indonesia. Indonesia e Brasile Proprio l'Indonesia sta incalzando il Brasile come leader mondiale della deforestazione nonostante la sua superficie sia meno di un quarto del gigante sudamericano. L'Indonesia è arrivata a perdere 20mila chilometri quadrati di foresta - e due miliardi di dollari - all'anno, mentre il Brasile è passato da quasi 40mila chilometri quadrati l'anno ai 25mila del periodo 2004-2012, anche se i dati del 2013 sembrano mostrare un'inversione di tendenza.