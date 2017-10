Deforestazione. L’Europa nella black list

L'Europa tra i maggiori responsabili della deforestazione del globo. Lo afferma un rapporto indipendente della Commissione Europea pubblicato pochi giorni fa: sono 9 milioni gli ettari persi tra il 1990 e il 2008, una superficie grande tre volte il Belgio. Le foreste più colpite quelle africane, del Sud Est Asiatico e l'Amazzonia. Numeri in gran parte dovuti alla crescente richiesta europea di carne, prodotti caseari, biomasse e di biocarburanti a scopo energetico, che richiedono la conversione di estese aree forestali. Quasi il 36% di quelli commerciati internazionalmente vanno verso l'Ue. Sono così i consumi di colture come la soia, l'olio di palma e il consumo di carne, la causa principale della deforestazione nelle aree tropicali. E stupisce negativamente che il Vecchio Continente si trovi addirittura davanti a regioni industrializzate come Cina, Giappone e Nord America, che hanno importato rispettivamente 4,5 milioni di ettari e 1,9 milioni ettari nello stesso periodo.

Foresta pluviale devastata da un incendio.