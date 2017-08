Depenalizzare i reati ambientali

Grazie alla proposta del ministro Castelli i reati ambientali saranno pagati con una semplice multa. Ecco allora che il cacciatore incallito può sparare alle specie protette, se disposto a sganciare qualche migliaio di euro. Stessa pena, un po' più salata, per chi produce clorofluorocarburi, i gas responsabili del buco dell'ozono. Mentre il pianeta collassa sotto l'effetto serra, le alluvioni, la siccità e la desertificazione; mentre il mondo chiede sempre più attenzione per l'ambiente, per i diritti, per la dignità sociale, l'Italia va nella direzione opposta. Non rispettare l'ambiente, significa incoraggiare l'attività di chi, in nome del profitto, emette gas nocivi, spaccia per rifiuti "normali" rifiuti "tossici". A pagarne le conseguenze sono le fasce più deboli della società, i cittadini comuni. Si pensi al caso di Porto Marghera e ai suoi morti, al pet-coke (residuo altamente cancerogeno delle lavorazioni industriali) di Gela e alla nuova faccenda dei rifiuti tossici di Priolo. "Coloro che commettono reati ambientali - ha detto Fabrizio Fabbri di Greenpeace - che scaricano veleni nell'ambiente, inquinano l'aria e l'acqua, ci stanno ammazzando. Si tratta di reati che provocano tumori, leucemie, malformazioni". Depenalizzare questi reati corrisponde ad attentare, alla luce del sole, alla salute pubblica, perché ci sono attività che, se condotte in maniera illegale, fruttano molti soldi. Se viene meno l'ipotesi di andare in galera, il guadagno vale il rischio di una multa. La strada verso la totale indifferenza nei confronti dell'ecologia ha avuto, però, altre tappe prima di arrivare alla depenalizzazione dei reati ambientali. Si è iniziato con la legge Lunari, che ha cancellato la valutazione di impatto ambientale (Via) e ha considerato non pericolose le terre di scavo inquinate delle gallerie. Poi ci ha pensato Matteoli che ha introdotto la regola per cui "non è rifiuto qualsiasi cosa può essere riutilizzata", come il pet-coke, prodotto dagli impianti di Gela in maniera cinque volte maggiore alla media. Silvia Perdichizzi