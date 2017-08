Salute e ambiente: le due questioni devono entrare a pieno titolo in tutte le strategie, le norme e le politiche, a tutti i livelli, in tutti i settori. Lo afferma la Dichiarazione di Parma, un documento chiave sull'impatto ambientale, la salute, i bambini firmato il 12 marzo 2010 nella città emiliana dai ministri e rappresentanti dei 53 Stati membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Dovranno esser compiute azioni concrete per affrontare i rischi per la salute dei bambini, le diseguaglianze socio-economiche nella sanità (amplificate in questo periodo dalla crisi finanziaria), per promuovere investimenti in tecnologie sostenibili e programmi educativi per l'uso efficiente dell'energia, per un sempre maggiore contributo del settore sanitario alla riduzione delle emissioni di CO2. Con la Dichiarazione di Parma gli Stati firmatari si impegnano a potenziare i sistemi e i servizi di welfare sociale e ambientale.



Chi l'ha firmata

La Dichiarazione di Parma è stata siglata il 12 marzo 2010 dai ministri e dai rappresentanti dei 53 Stati membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Il documento è stato approvato al termine della Quinta conferenza su Ambiente e Salute organizzata a Parma. Per l'Italia le firme più importanti sono state apposte dai ministri della Salute Ferruccio Fazio e dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e dal Direttore Oms Europa Zsuzsanna Jakab.



Il Direttore Regionale Oms Europa

"Questa conferenza ha aperto un nuovo interessante capitolo nel modo in cui i governi europei lavoreranno sui temi di ambiente e salute, spingendo questi temi così strettamente correlati fra loro sempre più in alto nell'agenda politicà' - - Zsuzsanna Jakab, AdnKronos 12/3/2010



La forza della Dichiarazione di Parma

È composta da da due parti: la prima contiene l'impegno degli Stati "ad agire sulle grandi sfide dell'ambiente e della salute". La seconda riporta gli obiettivi prioritari con le date entro cui raggiungerli. Contenuti che assumono maggiore valore in forza del fatto che, per la prima volta, sono fissate precise date di scadenza per il raggiungimento degli obiettivi.



Gli impegni degli Stati assunti firmando la Dichiarazione di Parma



Affrontare i cambiamenti climatici



"Ci impegniamo a proteggere la salute e il benessere, le risorse naturali e gli ecosistemi e a promuovere l'equità e la sicurezza nella salute, e gli ambienti sani in un clima che cambia. Integreremo le questioni sanitarie in tutte le norme, le politiche e le strategie, adottate a tutti i livelli e in tutti i settori, mirate alla 'mitigazione' dei cambiamenti climatici o all'adattamento ad essi. Potenzieremo i sistemi e i servizi sanitari, di welfare sociale e ambientali al fine di migliorare la loro capacità di risposta tempestiva all'impatto dei cambiamenti climatici, quali, ad esempio, gli eventi atmosferici estremi e le ondate di caldo"



Acqua e igiene per ogni bambino



"Ci adopereremo per fornire a ogni bambino, entro il 2020, l'accesso ad acqua e a servizi igienico-sanitari sicuri nelle abitazioni, nei nidi, negli asili, nelle scuole, nelle istituzioni sanitarie e negli impianti acquatici ricreativi pubblici, e per migliorare le pratiche igieniche".

Contro tutti i rischi per i bambini, dagli incidenti all'obesità

"E' nostro obiettivo fornire a ogni bambino, entro il 2020, accesso ad ambienti salubri e sicuri e a luoghi della vita quotidiana nei quali possano andare all'asilo e a scuola, a piedi e in bicicletta, nonché a spazi verdi nei quali possano giocare e svolgere attività fisica. E' nostra intenzione prevenire gli incidenti attuando misure efficaci e promuovendo la sicurezza dei prodotti. Attueremo il Piano d'azione europeo dell'Oms per gli alimenti e la nutrizione (2007-2012), in particolare migliorando la qualità nutrizionale dei pasti scolastici, e sosterremo la produzione e il consumo alimentare locale, laddove ciò consente di ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute".

Qualità dell'aria

"Proseguiremo e potenzieremo i nostri sforzi per ridurre l'incidenza delle malattie respiratorie acute e croniche attraverso la riduzione dell'esposizione al PM10 e ai particolati, derivanti soprattutto da industria, trasporti e combustioni domestiche, e dell'esposizione all'ozono a livello del suolo, in armonia con le linee-guida dell'Oms sulla qualità dell'aria. Potenzieremo i programmi di sorveglianza, controllo e informazione, inclusi quelli concernenti i combustibili utilizzati nei trasporti e nelle abitazioni private. Svilupperemo appropriate politiche e normative per garantire che i cittadini abbiano accesso a soluzioni basate su un'energia sostenibile, pulita e sana nelle abitazioni private e nei luoghi pubblici".

Bambini smoke-free

"E' nostro obiettivo fornire a ogni bambino un ambiente indoor sano nei nidi, negli asili, nelle scuole e nelle strutture ricreative pubbliche, attuando le linee-guida dell'OMS sulla qualità dell'aria indoor, e assicurare, conformemente alla Convenzione Quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che tali ambienti siano liberi dal fumo entro il 2015".

Lotta alle malattie

"È nostro obiettivo proteggere ogni bambino dai rischi posti dall'esposizione alle sostanze e a preparati pericolosi, con particolare accento sulle donne in gravidanza e in allattamento e sui luoghi nei quali i bambini vivono, apprendono e giocano. Identificheremo tali rischi e, per quanto possibile, li elimineremo entro il 2015/2020. Agiremo sui rischi identificati di esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, inclusi il radon, i raggi ultravioletti, l'amianto e gli interferenti endocrini e inviteremo gli altri stakeholder a fare altrettanto".

Più chiarezza sui rischi della chimica per la salute

"Chiediamo maggiori ricerche sugli effetti potenzialmente negativi delle sostanze chimiche persistenti (Pop), interferenti con il sistema endocrino e bioaccumulabili, e della loro combinazione, nonche' l'individuazione di alternative più sicure. Chiediamo inoltre un aumento delle ricerche sull'uso delle nanoparticelle nei prodotti e dei nanomateriali, nonché dei campi elettromagnetici, al fine di valutare le eventuali esposizioni dannose. Metteremo a punto, e applicheremo, metodi migliori di valutazione dei rischi e dei benefici per la salute".

Meno rumore per i bambini

"Collaboreremo per ridurre l'esposizione dei bambini al rumore, incluso quello proveniente dagli strumenti elettronici personali, dalle attività ricreative e dal traffico, specialmente nelle aree residenziali, nei nidi e negli asili, nelle scuole e nelle strutture ricreative pubbliche. Invitiamo l'Oms, offrendo nel contempo la nostra assistenza, a sviluppare linee-guida idonee sul rumore e offriamo la nostra assistenza".

Stop al lavoro minorile

"Presteremo particolare attenzione al lavoro e allo sfruttamento minorile, in quanto cause tra le più importanti di esposizione a rischi rilevanti, e in particolare a sostanze chimiche pericolose e a fattori di stress fisico".

Aumentare la partecipazione dei giovani

"Faremo in modo che in tutti gli Stati membri sia facilitata la partecipazione dei giovani nei processi nazionali e internazionali, fornendo loro assistenza, risorse adeguate e la necessaria formazione, offrendo opportunità per un coinvolgimento significativo".

Luoghi di incontro virtuali

"Invitiamo l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS, in collaborazione con la Commissione Europea, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e altri partner, a creare piattaforme informative europee per la condivisione sistematica delle migliori pratiche, delle ricerche, dei dati, delle informazioni, delle tecnologie e degli strumenti orientati alla salute a tutti i livelli".

Appuntamento al 2015

"Tutti gli Stati membri si impegnano infine a riunirsi nuovamente alla Sesta Conferenza Ministeriale Europea Ambiente e Salute nel 2015".