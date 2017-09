Dietro le quinte di Impatto Zero

Il progetto Impatto Zero ha il fine di neutralizzare l'inquinamento prodotto dalle varie attività umane con dei rimboschimenti e con la conservazione di foreste già esistenti. Si tratta di un procedimento che segue le indicazioni proposte nel protocollo di Kyoto e che a partire dal 2005 si dovrebbe diffondere in tutti i paesi aderenti. Per mettere a Impatto Zero uno spazio o un'attività con LifeGate bisogna seguire un procedimento: come primo passo si calcolano le emissioni prodotte dall'azienda o da un processo lavorativo che dev'essere messo a impatto zero, e la quantità di bosco necessario per compensare queste emissioni. Questo viene fatto secondo un sistema elaborato da alcune università. Di seguito LifeGate contatta l'associazione che realizzerà il rimboschimento o la salvaguardia e calcola l'importo necessario. Infine l'ente certificatore Bios controlla periodicamente tutto: se l'azienda ha calcolato giusto e se ciò che dichiara di aver messo a Impatto Zero corrisponda al vero, i contratti di LifeGate con l'azienda e l'associazione, l'operato dell'associazione, l'avanzamento dei lavori. LifeGate lavora con il Parco del Ticino per un progetto di rimboschimento e con una riserva nelle foreste tropicali del Costa Rica, dove garantisce la tutela per 99 anni dei terreni che con i proventi delle aziende che aderiscono al progetto riesce a coprire. L'oggetto messo a Impatto Zero più clamoroso è sicuramente Harry Potter: tutta l'edizione italiana del quinto volume viene compensata. Ma non sono meno importanti tutte le aziende, negozi e locali grandi e piccoli che fino adesso hanno aderito al progetto. Vi presentiamo qui i retroscena e le interviste alle persone che stanno dietro questo progetto.