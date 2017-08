Differenziamoci!

L'esperimento di Greenpeace ha coinvolto 50 famiglie di Napoli che hanno deciso di rimboccarsi le maniche. Ciascuna famiglia ha differenziato i propri rifiuti: carta, plastica e alluminio, vetro e, naturalmente, umido sono finiti negli appositi bidoni. Il risultato è stato sorprendente. I 522,6 kg di rifiuti ottenuti sono stati così ripartiti: - 158 kg di umido (30%) da cui deriverà un quintale di compost; - 112,3 kg ci carta e cartone (21%), utili a produrre un quintale di libri in carta riciclata; - 61,7 kg di plastica e metalli (12%): dalla plastica si potranno ricavare 21 maglie in pile o 8 piumini in pile o 12 vaschette, dai metalli 2 bici o 8 caffettiere o 2 monopattini; - 50,2 kg di vetro (10%), da cui ricavare 200 bottiglie; - 140,4 kg di indifferenziato (27%). Cosa significa? Che è stato raggiunto, in meno di una settimana, il 73% di raccolta differenziata, riducendo di 2/3 il peso complessivo dei rifiuti. Davvero non male, nella regione della perenne emergenza rifiuti. Un risultato simile a "Differenziamoci" è stato ottenuto dai circa cento comuni campani che, da pochissimi mesi, hanno messo in atto un piano di raccolta domiciliare, riuscendo non solo a diminuire il peso dei rifiuti, ma anche, come afferma Vittoria Polidori, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace, l'impatto ambientale e le emissioni di biogas. Per l'esperimento Greenpeace si è avvalsa, oltre che della collaborazione delle famiglie di Napoli, anche dei consulenti locali Achab Group già operativi in Regione. Secondo l'associazione, per migliorare la situazione ed evitare che l'impegno delle 50 famiglie volenterose resti vano, è necessario avviare quanto prima la costruzione di impianti di compostaggio in tutta la Campania. In pratica, cambiare politica.