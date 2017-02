La diga di Oroville rischia di collassare, 200mila persone sono in pericolo

Con i suoi 230 metri di altezza, la diga di Oroville, in California, a circa 240 chilometri da San Francisco, è la più alta degli Stati Uniti. Il 7 febbraio gli operatori hanno notato danni allo sfioratore principale, ovvero il canale da cui viene fatta defluire l’acqua della diga in eccesso che si riversa nel fiume Feather. Dopo aver rallentato il flusso per effettuare accertamenti, si sono resi conto che l’acqua ha staccato una grossa parte di cemento. Per questo motivo il 12 febbraio il governatore della California Jerry Brown ha dichiarato lo stato di emergenza nelle contee di Butte, Sutter e Yuba, ha richiesto l’evacuazione di 200mila residenti e l’aiuto dei 23mila soldati della Guardia nazionale.

spillway at the #orovilledam - erosion was 1st reported 3 days ago, since then it has grown. pic.twitter.com/MNep5CQ9Ni — CANGJOCOPS (@CANGJ3OPS) 9 febbraio 2017

Cos’è successo alla diga di Oroville

L’allarme evacuazione

Alcuni gruppi ambientalisti avevano già segnalato il pericolo 10 anni fa

Previste ulteriori precipitazioni