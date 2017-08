Diplomazia a Impatto Zero

Sensibilizzare tutte le ambasciate presenti in Italia sul tema dei cambiamenti climatici per raggiungere una diplomazia a Impatto Zero®. È questa l'iniziativa promossa da LifeGate e dall'ambasciata del Costa Rica in Italia per festeggiare, il 16 febbraio 2011, il sesto anno dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Per far sì che anche la diplomazia e i suoi protagonisti possano agire concretamente per ridurre le proprie emissioni - dovute principalmente dalla necessità di viaggiare frequentemente - l'ambasciatore del Costa Rica in Italia, Ortuño Victory, insieme a LifeGate, ha deciso di regalare a tutte le 190 ambasciate presenti in Italia il calcolo dell'impatto ambientale generato dalle loro attività. L'ambasciata costaricense per prima ha già deciso di aderire al progetto Impatto Zero® per ridurre e compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla propria attività diplomatica. "Sono sicuro che i nostri colleghi accoglieranno positivamente questa iniziativa", ha dichiarato Ortuño. Le ambasciate che decideranno di aderire al progetto, inoltre, verranno coinvolte in un progetto più ampio che mira a ridurre oltre che compensare le emissioni. Per fare un esempio concreto, uno dei modi più efficaci per limitare le emissioni di CO2 è quello di ridurre i viaggi aerei delle delegazioni e preferire l'organizzazione di teleconferenze. "Il calcolo delle emissioni - spiega Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate - è il primo passo necessario per ridurre l'impatto ambientale e avviare un percorso di sostenibilità".