Diritti umani, la classifica delle aziende che si impegnano di più

Le grandi aziende di tutto il mondo si impegnano a sufficienza sul tema dei diritti umani, dichiarando pubblicamente le proprie responsabilità e i processi messi in atto per rispettarli ed evitare abusi? La risposta, purtroppo, è "non ancora": lo dimostra una monumentale analisi condotta da Vigeo Eiris su oltre tremila società.

La media è bassa, ma l'Europa si salva

Nome Paese Settore Punteggio Red Electrica Corporacion Spagna Energia elettrica e gas 85 E.on Germania Energia elettrica e gas 81 Groupe PSA Francia Automobili 81 Umicore Belgio Chimica 79 La banque postale Francia Banche 79 Norsk Hydro Norvegia Metalli e miniere 78 Engie Francia Energia elettrica e gas 77 Carrefour Francia Supermercati 76 L'Oreal Francia Cosmetici e beni di lusso 76 Gas Natural Sdg Spagna Energia elettrica e gas 75

Cosa significa "diritti umani"

Un migliaio di controversie legate ai diritti umani

Più di 3mila aziende nello studio di Vigeo Eiris

Diritti fondamentali nella società: eguaglianza, dignità, libertà, sicurezza, privacy, libertà di religione, opinione ed espressione.

nella società: eguaglianza, dignità, libertà, sicurezza, privacy, libertà di religione, opinione ed espressione. Diritti dei lavoratori , come la libertà di associazione e contrattazione collettiva.

, come la libertà di associazione e contrattazione collettiva. Non discriminazione sul posto di lavoro dovuta a genere, etnia, condizioni di salute, età, orientamento sessuale, condizioni familiari e opinioni personali.

sul posto di lavoro dovuta a genere, etnia, condizioni di salute, età, orientamento sessuale, condizioni familiari e opinioni personali. Rispetto dei diritti umani lungo tutta la filiera, inclusa l’abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile.

Il ruolo della finanza responsabile

