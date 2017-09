Gli indigeni colombiani hanno perso la loro terra dopo 50 anni di guerra

Sei milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie terre a causa di una guerra che dura da 50 anni tra l’esercito e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), il gruppo ribelle di sinistra più grande del paese. In questo periodo di tempo, più di 260mila persone hanno perso la vita, mentre diverse migliaia sono state rapite o sono scomparse, secondo quanto stimato dall’organizzazione per i diritti umani Amnesty International. Nel rapporto pubblicato a novembre, l’associazione spiega che la povertà, la violenza e le violazioni dei diritti umani, esacerbati nel corso degli anni di conflitto, non possono essere risolti senza una riforma agraria valida.

Il diritto alla terra delle comunità indigene

Una storia di successo, o quasi: Alto Andágueda