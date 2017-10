Disarmo in Venezuela, 2mila armi da fuoco distrutte in piazza

La polizia venezuelana ha schiacciato e tritato quasi 2mila armi leggere tra fucili da caccia e pistole e lo ha fatto pubblicamente il 17 agosto in una piazza della capitale, Caracas. La singolare iniziativa – che ha già avuto luogo nel paese, la prima volta è stata nel 2013 – fa parte di una campagna per il controllo delle armi voluta dal nuovo ministro degli Interni di uno dei paesi più violenti del mondo. Nestor Reverol, ex capo del dipartimento antidroga, ha detto che l'evento ha rinnovato lo sforzo per il disarmo in Venezuela. Infatti, il programma prevedeva che le armi bruciate fossero quelle consegnate dalla popolazione: chi consegnava un'arma riceveva in cambio un elettrodomestico.

