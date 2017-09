Il bilancio di un secolo di disastri naturali: danni per 7mila miliardi di dollari

I disastri naturali hanno causato più di otto milioni di morti dall’inizio del Ventesimo secolo. Il loro costo complessivo, inoltre, è pari alla cifra gigantesca di settemila miliardi di dollari (circa 6.140 miliardi di euro). A spiegarlo è uno studio del Karlsruhe Institute of Technology, che spiega come la maggior parte di tale montante sia attribuibile ai danni provocati dalle inondazioni (il 38,5 per cento) e a tempeste e uragani (il 20 per cento). I terremoti, invece, sono responsabili del 26 per cento del totale.

Il più grande database dei disastri naturali

Le attività dell’uomo aumentano i rischi

Nell'immagine di apertura, un villaggio alluvionato nel Regno Unito ©Matt Cardy/Getty Images