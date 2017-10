Disastro BP, pagano anche i delfini

Secondo una nuova analisi commissionata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) sullo stato di salute dei delfini che vivono nella Barataria Bay, al largo della costa della Louisiana, vicino al luogo del disastro petrolifero sono aumentati i gravi problemi di salute nella popolazione dei mammiferi marini. Il rapporto, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian, ha infatti rilevato che molti dei 32 delfini analizzati sono sottopeso, anemici e soffrono di malattie ai polmoni e al fegato; quasi la metà del gruppo, poi, presenta bassi livelli di un ormone che aiuta i mammiferi a regolare il metabolismo e il sistema immunitario. Un altro studio ha confermato che anche lo zooplancton - gli organismi microscopici nella parte inferiore nella catena alimentare dell'oceano -, i coralli e le popolazioni di insetti nelle paludi costiere sono stati contaminati dal petrolio. Infatti, le fotografie pubblicate sui giornali il mese scorso delle zone umide costiere mostrano contaminazione continua, con alcune aree ancora evidentemente prive di vegetazione. Questo studio arriva dopo due anni in cui il numero di delfini spiaggiati era decisamente aumentato. Al termine del periodo di studio, 31 dei 32 delfini erano ancora vivi, ma la ricercatrice Lori Schwacke ha detto che le loro prospettive di sopravvivenza sono scarse, aggiungendo che il deficit ormonale è "compatibile con l'esposizione ai carburanti". La settimana scorsa Schwacke ha sottolineato che lo studio "è stato davvero un evento senza precedenti: c'erano pochi dati esistenti sugli effetti specifici sui i delfini o altri cetacei esposti al petrolio per un periodo di tempo prolungato".