Dodici mesi di emozioni

Anche per il prossimo anno la Lega Nazionale per la Difesa del Cane propone un calendario per raccogliere fondi e per sensibilizzare la comunità al costante impegno dei volontari che hanno lavorato sodo per trovare un'adozione a centinaia di trovatelli.



"Un calendario colorato e spiritoso ma allo stesso tempo pieno di tenerezza - racconta Daniela Bellon, Responsabile Ufficio Stampa Nazionale - che mette in risalto gli ineguagliabili sguardi e i fantastici musi dei nostri amici fedeli".



Il calendario inoltre è impreziosito da informazioni e curiosità dello zooantropologo Roberto Marchesini, che ha firmato ogni mese con una citazione.



Nel rispetto dell'ambiente, il calendario è stato realizzato con carta ecologica a marchio FSC, che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Come ordinarlo:



Anzitutto rivolgendosi alla sezione locale più vicina (i riferimenti si trovano nella sezione "dove siamo" nel sito www.legadelcane.org).



Se ciò non fosse possibile il calendario si può ordinare:

effettuando un bonifico bancario intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane presso Credicoop Lombardo (IBAN: IT97Y 08214 34040 000000024732);



L'offerta minima richiesta è pari a euro 10,00 - escluso eventuali spese di spedizione.