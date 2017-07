Un mondo migliore è possibile, lo racconta il film Domani

La nostra specie è in grave pericolo, minacciata dai cambiamenti climatici, dall’incontrollata crescita demografica, dal depauperamento delle risorse naturali. Come si può cercare di affrontare un problema tanto enorme, vasto come il mondo, e articolato? Cercando in giro per il pianeta soluzioni eterogenee, alternative creative all’attuale modello di sviluppo dominante, scoprendo che una crescita sostenibile è possibile, anzi, necessaria.

Un Domani alternativo e sostenibile

Tutto è collegato

Un nuovo sogno

I semi del cambiamento