Un po’ di chiarezza sulla questione dei dossier su Trump e sulla Russia

A Washington è guerra senza quartiere tra il presidente eletto Donald Trump e il mondo dei servizi segreti. Ultimo colpo della saga di scontri sull’intervento russo nelle elezioni americane, minimizzato da Trump e invece fonte di preoccupazione per la Cia (Central intelligence agency), sarebbe la pubblicazione di un memorandum consegnato al presidente uscente Barack Obama e a Trump stesso. L’accusa delle barbe finte americane è pesante: la Russia sarebbe intervenuta per delegittimare la candidata democratica Hillary Clinton e avrebbe materiale per ricattare Trump, ragione che spiegherebbe la vicinanza con il presidente russo Vladimir Putin espressa dal presidente eletto.

Da dove arriva questa notizia del dossier su Trump

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 gennaio 2017

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 gennaio 2017

La guerra tra Langley e Washington