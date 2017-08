Come i droni aiutano a studiare e prevenire lo scioglimento dei ghiacciai

Cinque metri più corta e sei metri più bassa: di tanto si è ridotta la fronte del ghiacciaio del Morteratsch che fa parte del massiccio del Bernina, un gruppo montuoso alpino (Alpi Retiche) che si trova al confine tra la Lombardia e la Svizzera. Lo rivela l’innovativa tecnica di monitoraggio con droni e modelli 3D ideata dal gruppo di Telerilevamento del dipartimento di Scienze dell’ambiente, del Territorio e di Scienze della Terra dell’Università di Milano-Bicocca. Sul ghiacciaio dell’Engadina, in particolare, nel cantone svizzero dei Grigioni, sono state organizzate due campagne grazie alla collaborazione con i gruppi di geomatica, glaciologia e microbiologia, al fine di studiare la sua evoluzione durante la stagione estiva. Le rilevazioni sono state effettuate in collaborazione con Eyedrone, per creare dei modelli digitali tridimensionali e stimare il volume di ghiaccio perso durante la stagione di fusione.

I vantaggi di osservare i ghiacciai con un drone

Il ghiaccio scuro accelera la fusione

Un modello replicabile in altri ecosistemi