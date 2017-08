A Durban approvata la road map

Alla diciassettesima Conferenza delle parti (Cop 17) hanno partecipato delegati e rappresentanti di governo di quasi 200 paesi. Sul piatto c'erano tre nodi principali: prolungamento del Protocollo di Kyoto, adozione di un nuovo accordo globale entro il 2020 e rendere operativo il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund) per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti del clima. L'accordo Dopo oltre due settimane di negoziati senza sosta, a Durban si è riuscito a raggiungere un accordo all'ultimo minuto. I lavori della diciassettesima Conferenza sul clima avrebbe dovuto chiudere i battenti venerdì 9 dicembre, ma per scongiurare l'ennesimo fallimento, i delegati hanno continuato a discutere senza sosta fino all'alba di domenica 11 dicembre. Questo il risultato. Un nuovo accordo globale vincolante verrà negoziato a partire dalla prossima sessione, che si svolgerà in Qatar, al fine di avere un testo da sottoporre a tutti i 193 stati che aderiscono all'Unfccc entro il 2015. Questo accordo dovrà coinvolgere per la prima volta tutti i grandi produttori di CO2, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per India, Brasile, ma anche Canada e Australia. Ovviamente non è stata definita la "profondità" dei vincoli di riduzione dei gas serra che, c'è da giurarci, sarà fonte di notti insonni per molti delegati negli anni a venire. Una volta sottoposto alle firme, è previsto che l'accordo entri in vigore a partire dal 2020. Kyoto bis Adesso l'obiettivo principale è prolungare i vincoli del Protocollo di Kyoto. In questo modo si eviterà quel vuoto giuridico tanto temuto dall'Unione europea. Il Kyoto bis fungerà da ponte verso il nuovo trattato, ma non verrà l'adesione di alcuni paesi industrializzati, come Canada, Giappone e Russia, che non si sono detti disposti a sottoscrivere ulteriori vincoli senza l'impegno delle economie emergenti. In sostanza, il Kyoto bis vedrà l'impegno attivo da parte dei 27 paesi che aderiscono all'Ue insieme a Svizzera, Norvegia e Australia (quest'ultima ha aderito solo nel 2007 e per questo può dare ancora un contributo importante). Il fondo verde Infine, l'ultima decisione presa alla Cop 17 ha riguardato il Green Climate Fund, il fondo per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Via libera alla sua operatività anche se manca ancora il dettaglio su chi dovrà finanziare quanto.