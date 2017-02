Eclissi anulare del Sole, visibile domenica dall’emisfero australe

Un’eclissi anulare di sole sarà visibile domenica 26 febbraio dall’emisfero australe. Il luogo migliore per osservarla sarà l’America Latina, ma anche dall’Antartide e dagli stati più meridionali del continente africano. Niente da fare, invece, per chi abita l’emisfero boreale, dove l’eclissi non sarà percepibile.