Ecco perché l’eclissi solare del 20 marzo fa già un po’ paura

Il 20 marzo 2015 sembra lontano, eppure fa già un po' paura a chi, in Europa, si appoggia ad impianti fotovoltaici per l'approvvigionamento di energia elettrica. Per quella data si attende infatti un'eclissi solare piuttosto importante, che durerà un'ora e mezzo e che interesserà soprattutto Norvegia e Nord Europa, ma che sarà comunque visibile anche in tutto il resto del continente, oltre che in Nord Africa e Russia.

Eclissi solare in California, 2012. Foto © Getty Images