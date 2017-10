Eco-agevolazioni fiscali della Finanziaria 2007

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti Se il fabbisogno di energia primaria conseguito a seguito dei lavori di ristrutturazione è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle nuove normative, si può godere delle detrazioni fiscali del 55% fino a un massimo di 100.000 euro (ripartizione in tre quote annuali di pari importo). Coperture, pavimenti e infissi per i quali siano rispettati i requisiti indicati dalle nuove normative: 55% fino a un massimo di 60.000 euro (tre quote annuali) Pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria domestica o industriale (piscine, centri sportivi, case di cura, scuole): 55% fino a un massimo di 60.000 euro (tre quote annuali) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e annesso sistema di distribuzione: 55% fino a un max di 30.000 euro (tre quote annuali). La detrazione fiscale è concessa a condizione che: la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalla legge sia asseverata da un tecnico abilitato; il contribuente presenti la certificazione energetica dell'edificio (se già introdotta dalla propria Regione) o l'attestato di qualificazione energetica (periodo transitorio), predisposti e asseverati da un professionista abilitato. Per le finestre/infissi è invece sufficiente la certificazione dei componenti fornita dal produttore. Tutti i dettagli relativi ai valori indice di norma, le spese agevolabili, le modalità per ottenere le detrazioni fiscali, e gli adempimenti sono illustrati nel "Decreto ministeriale 19/02/2007 applicativo finanziaria edifici" disponibile online qui (in .pdf). Queste sono le porzioni più consistenti delle eco-agevolazioni della Finanziaria. Ma ce ne sono molte altre. Agevolazioni fiscali per i commercianti che scelgono lampade a basso consumo Deduzione fiscale del 36% per i commercianti che sostituiscono gli apparecchi di illuminazione con sistemi ad alta efficienza energetica negli esercizi commerciali. In sostanza, chi scegli lampade fluorescenti negli ambienti interni e lampade a vapore di sodio in quelli esterni beneficerà dell'agevolazione. Contributi per frigoriferi ad alta efficienza ad alta efficienza Detrazione fiscale in un'unica rata - per una quota pari al 20% degli importi a carico del contribuente (e un ammontare complessivo non superiore a 200 - per ciascun apparecchio) per la sostituzione di frigoriferi, congelatori di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati nel corso del 2007. Incentivi per i biocarburanti Viene allineata la legislazione italiana sui biocarburanti alla Direttiva europea 2003/30/CE sugli obiettivi di miscelazione obbligatoria dei biocarburanti nei carburanti petroliferi, secondo una percentuale progressiva: 1% al 2005; 2,5% al 2008; 5,75% al 2010. Interventi sulla fiscalità energetica Il maggior gettito fiscale IVA derivante da carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione agli aumenti del prezzo internazionale del greggio, va a costituire un apposito fondo di 50 Mln di euro per il triennio 2007-08-09 da utilizzare a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per le fasce sociali che più risentono del peso del caro energia. Iva agevolata per forniture di energia "ecologica" La fornitura di energia termica per uso domestico tramite reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia prevede l'Iva agevolata solo se prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica invece l'aliquota ordinaria. Estensione scambio sul posto a 200 kW Il meccanismo dello "scambio sul posto" dell'energia elettrica viene esteso agli impianti di potenza fino a 200 kW, alimentati da pannelli fotovoltaici e in generale da fonti rinnovabili o impianti cogenerativi. Incentivi per l'installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile Per motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 Kw, è prevista una detrazione fiscale in un'unica rata, per una quota pari al 20% degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo (comprensivo delle spese di installazione non superiore a 1.500 euro per ciascun motore). Nel caso, invece, di acquisto o installazione di inverter su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW, la soglia massima per la detrazione è pari a 1.500 euro. (cfr. anche "Decreto ministeriale applicativo finanziaria su motori e inverter" www.sviluppoeconomico.gov.it) Verrà infine istituito un fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra. Trattasi di finanziamenti a tassi agevolati che andranno deliberati da Regioni ed Enti locali. Rimangono invece invariate sino al 31 dicembre 2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazioni Irpef al 36% sulle spese sostenute in favore degli interventi tradizionali di ristrutturazione edilizia (tetto massimo 48.000 euro) e l'IVA agevolata al 10%. Giovanni Bartesaghi