Eco-efficienza: produzione sostenibile e consumo responsabile

Cosa rappresenta e quali sono gli obiettivi di Eco-efficiency Biennial? E' il punto di riferimento nazionale sui temi dell'eco-efficienza, ma è anche il momento per confrontarsi con esperienze internazionali simili. Con questa Biennale vogliamo favorire le imprese che hanno adottato sistemi di produzione e gestione ambientale, che producono beni e sviluppano economie con minori risorse, per esempio riducendo i consumi di energia, di materie prime o di produzione di rifiuti. L'eco-efficienza è un approccio alla gestione dell'economia dell'impresa che garantisce un nuovo modo di evolvere e innovarsi, assumendo come caratteri distintivi le variabili ambientali, trasformandole in punti di attacco, per poi penetrare nel mercato rivolto al pubblico. La Biennale pertanto non ha solo l'obiettivo di assemblare queste realtà, ma di renderle visibili sia agli operatori che al pubblico. Come pensate di far penetrare il concetto di eco-efficienza sul mercato italiano? La parte più difficile che incontriamo noi, ma anche le imprese che affrontano la loro attività con questi principi, è uno scarso appeal nella comunicazione sul valore di queste esperienze e quindi è difficile portarlo al consumo di massa. Bisognerà trovare forme di comunicazione diverse, nuove forme di visibilità. E' un po' il limite che abbiamo riscontrato nella prima edizione, che era sperimentale. Le aziende che richiedono la certificazione Emas hanno già un minimo di comunicazione col territorio, perché il sistema Emas prevede la comunicazione ufficiale degli obiettivi ambientali. Invece le aziende evolute che volontariamente regolamentano la gestione ambientale attraverso le Iso 14000 non hanno questo obbligo, ma nel rapporto con altre aziende richiedono per esempio che i fornitori siano certificati. Da questo emerge che mentre il sistema è eco-efficiente tra le imprese, il mercato dei consumatori è ancora poco evoluto perché l'agire è più complicato. Bisogna trovare forme e strumenti diversi per raggiungere il pubblico e questo sarà il compito dell'Environment Park nel prossimo futuro. Parlando di eco-efficienza nel settore edilizio e di Epiqr, cosa possiamo dire a proposito? L'eco-efficienza nella bioedilizia è un punto forte dell'attività del Parco Tecnologico perché a fianco del sistema produttivo, costituito dal sistema delle imprese, l'abitare e l'abitazione e gli spazi dedicati agli uffici costituiscono una parte importante dell'economia in generale. L'edificio, così come è attualmente progettato e gestito, è una macchina assolutamente non eco-efficiente: utilizza materiali poco rispettosi dell'ambiente senza fornire un benessere adeguato. Il lavoro dell'Environment Park, di conseguenza, sulla eco-efficienza nel settore bioedile ha diversi approcci: di consulenza alla progettazione e di favorire futuri sistemi di certificazione ambientale di edifici. Partecipiamo al progetto Epiqr perché riteniamo che questo software metta a disposizione del progettista, ma anche del gestore dell'immobile, un sistema semplice di valutazione dell'efficienza o della non efficienza energetica. Noi speriamo di poterlo diffondere anche su progetti mirati finche non diventi uno strumento d'obbligo nella pianificazione di piani di ristrutturazione degli alloggi. Inoltre, il fatto che sia un progetto europeo favorisce non solo la circolazione delle esperienze già maturate in Europa, ma si colloca all'interno di un progetto più vasto: quello dell'edificio europeo del futuro. Ci sono altri progetti innovativi ai quali state lavorando? In occasione dell'Eco-efficiency Biennial 2003 inauguriamo il laboratorio per l'utilizzo delle tecnologie a idrogeno. Il laboratorio, nato grazie a una collaborazione col Politecnico di Torino, un gruppo di imprese private e amministrazioni europee e italiane avrà sede all'interno dell'Environment Park. Si occuperà dell'utilizzo dell'idrogeno per il trasporto, ma principalmente di quello "stazionario" utilizzabile all'interno delle abitazioni e degli uffici. L'obiettivo, raggiungibile entro pochi anni, sarà di avere nei condomini o nei centri uffici l'impianto di cogenerazione energia elettrica e energia termica a idrogeno, migliorando di più del 50% l'efficienza degli impianti. Nei prossimi mesi attiveremo un progetto in tal senso nell'ospedale S. Giovanni Bosco di Torino. Grazie alla Regione Piemonte che ha deciso di fare dell'idrogeno uno dei settori di sviluppo futuro del Piemonte, anche in relazione alla crisi Fiat, si valorizzeranno le capacità tecnologiche in partnership con un'importante azienda del settore per studiare una caldaia di tipo condominiale. Parteciperemo a dei progetti di ricerca della Comunità Europea con una cordata delle principali case automobilistiche europee ovviamente per l'uso dell'idrogeno applicato ai trasporti e poi ad altri progetti su bandi nazionali e internazionali. Può dirci un altro esempio di eco-efficienza applicato a una nuova tecnologia, con un minimo impatto ambientale ed elevate prestazioni? Il Clean Nt Lab è un altro laboratorio, all'interno del Parco Tecnologico, che ha lo scopo di sviluppare e industrializzare il processo Pvd (Physical Vapour Deposition), che è un trattamento alternativo per la cromatura. Questa generalmente è fatta con processi galvanici cioè con sali e liquidi che inquinano, difficilissimi da trattare. Con la nostra nuova tecnologia la cromatura avviene in un ambiente sottovuoto, non si ha alcuna emissione e il prodotto raggiunge performance più elevate. Quindi è una tecnologia per definizione eco-efficiente: aumenta l'efficienza del prodotto in termini di durata e di prestazioni ed è realizzato in situazioni di impatto ambientale o.

Tomaso Scotti