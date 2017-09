Eco-Tech. Tecnologia, industria e rinnovabili

L'industria europea è un terreno fertile per l'eco-tech. Lo conferma il rapporto sugli sviluppi nel campo dell'innovazione ambientale, recentemente pubblicato dalla Commisione Ue. Le eco-industrie europee rappresentano il 2.1% del Pil dell?Ue e circa un terzo del mercato mondiale dell'innovazione ambientale. Senza contare che alcuni settori crescono in fretta. Eolo docet. Il mercato del vento è uno dei migliori esempi del "made in Ue". Per tre ragioni. Uno: è un settore che deve buona parte del suo successo ai progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione Europea. Due: l'eolico è cresciuto del 20-25% negli ultimi cinque anni. Tre: la Germania, la Spagna e la Danimarca sono in pole position quanto a capacità installata. Il rapporto sottolinea, inoltre, che si possono ottenere notevoli risultati con la diffusione di eco-tecnologie di nicchia. Un esempio "lampante": le lampadine salva-energia corrispondono a meno del 3% delle quote nel mercato europeo delle lampadine. Un altro: la plastica bio-degradabile è al di sotto dell'1%! Conclusioni? Il rapporto consiglia di promuovere le commesse verdi, fissare degli obbiettivi per le prestazioni energetiche dei prodotti, creare un osservatorio sull'eco-innovazione e concentrare gli sforzi nei settori più redditizi in termini ambientali: vedi l'edilizia, l'alimentare e il trasporto privato, che sono responsabili per il 70-80% delle emissioni totali. Gianluca Cazzaniga