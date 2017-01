L’economia circolare è la via per gli obiettivi di Parigi

Con l’Accordo di Parigi, 195 Paesi si sono impegnati a limitare a 2 gradi centigradi l’aumento globale della temperatura. Si stima che, per restare entro gli 1,5 gradi, si debbano tagliare le emissioni di 26 miliardi di tonnellate di co2 equivalente entro il 2030. Ma gli studi condotti per l’Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite) dicono che, anche se tutti gli Stati che hanno partecipato alla Cop21 mantenessero i loro impegni, riuscirebbero ad arrivare al massimo a metà strada, sforbiciandone al massimo 11-13 miliardi. La strada per coprire l’altra metà si chiama economia circolare. Lo afferma un report pubblicato dalla società di consulenza Ecofys insieme a Circle Economy.

Cos’è l’economia circolare

Il nostro mondo è “circolare”?

Ripensare industria, agricoltura, edilizia, trasporti

Foto di apertura © Martin Bureau/AFP/Getty Images