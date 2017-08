Ecuador, dalla deforestazione al paradiso del birdwatching

Fin da quando era bambino Sergio Basantes non poteva fare a meno di osservare rapito la bellezza degli uccelli che vivevano nei pressi della tenuta di famiglia, immersa nella foresta pluviale della regione Chocó-Darién, in Ecuador. Un tripudio di forme, colori e suoni che conferivano all’intera area un’atmosfera magica. Suo padre però, uomo pragmatico e all’antica, non era dello stesso avviso e abbatteva gli alberi della foresta per creare pascoli per il bestiame e campi di mais, facendo fuggire gli uccelli.

Padre contro figlio

Ha vinto il birdwatching

Turismo sostenibile, con il birdwatching

The "bird continent"

Basta deforestazione

Un modello da seguire