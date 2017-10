Ecuador – Sviluppo non sostenibile

Nel Settembre 2001 hanno avuto inizio in Ecuador i lavori per la costruzione dell'OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) ad opera di un consorzio costituito dalle maggiori multinazionali del petrolio: Alberta Energy Company (31,4%), Occidental Petroleum (12,26), Repsol-YPF (25,69%), Perez Compac (15%), Techint (4,12%), Kerr-McGee Corp (4,02%) e Agip (7,51%). L'oleodotto, lungo più di 500 chilometri, passerà lungo aree naturali estremamente fragili, ad alto rischio vulcanico, idrogeologico e sismico. Amplierà le zone investite dall'estrazione petrolifera, coinvolgendo aree di foresta primaria amazzonica finora intatte e abitate anche da popolazioni indigene. Provocherà notevoli danni all'Ecuador, un paese già esposto in termini di debito estero e non darà risposte certe sul fronte di uno sviluppo locale. Tale progetto finanziato da alcune banche private, al quale anche la Banca Nazionale del Lavoro partecipa come intermediaria di un prestito di 900 milioni di dollari concesso al Consorzio OCP nel luglio 2001 da una banca tedesca (la Westdeutsche Landesbank), vìola in maniera grave le direttive della Banca Mondiale sulle valutazioni degli impatti ambientali, gli habitat naturali e la consultazione delle popolazioni locali. Infrange inoltre i principi sanciti dall'Onu nel Global Compact (accordo di programma fra le Nazioni unite e le principali multinazionali), i diritti dei lavoratori riconosciuti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Costituzione Ecuadoriana. Violazioni verificate da una commissione del parlamento tedesco inviata in Ecuador in Aprile 2002. Come BNL, anche il secondo attore italiano coinvolto, l'impresa ENI/Agip, pur essendosi dotata di un "codice etico" desunto dal "Rapporto Ambientale 2000", continua a rendersi complice di tale situazione. Sembra quindi che alcune linee guida siano state, almeno per il momento, accantonate: "l'adozione di obiettivi, programmi di azione, strumenti di controllo e verifica su Sicurezza, Ambiente e Salute, capaci di coinvolgere l'intero Settore, ed i Terzi a tutti i livelli" e di "collaborare attivamente con Autorità Centrali e Locali, con Enti rappresentativi, con le strutture di Gruppo, per la elaborazione di leggi e norme in linea con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile dell'Azienda e del Paese". Nonostante l'opposizione della Società Civile Ecuadoriana e di numerosi gruppi ecologisti, i lavori procedono velocemente. Lo stato d'emergenza dichiarato dal governo e la militarizzazione delle province amazzoniche di Sucumbios y Orellana, da dove partirà l'oleodotto, hanno generato scontri e tensioni provocando la morte di 4 persone, di cui due bambini (Febbraio 2002). Il 25 marzo 2002, 17 attivisti ecologisti sono stati arrestati, tra cui due italiani, che protestavano contro la distruzione del bosco di Mindo Nambillo, a nord di Quito.