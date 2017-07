Edie Mukiibi. Per andare avanti, dobbiamo tornare alla terra

Il destino dell'umanità è legato alla biodiversità, il patrimonio più ricco della Terra che ci fornisce sostentamento per la nostra sopravvivenza. Senza di essa, il nostro futuro sarebbe segnato. In occasione di Seeds&Chips 2017, il summit su cibo e innovazione organizzato a Milano, abbiamo incontrato Edward Mukiibi, vicepresidente di Slow Food International e coordinatore delle attività in Uganda per Slow Food. Mukiibi è un agronomo nato e cresciuto in Uganda, dove lavora con le comunità e i giovani locali con l'obiettivo di rilanciare le tecniche agricole tradizionali per affrontare le sfide future. La sua missione è difendere e promuovere la biodiversità africana.