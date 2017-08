Il film su Edward Snowden, un eroe dei nostri tempi secondo Oliver Stone

Chi conosce già la storia di Edward J. Snowden troverà nel thriller politico del regista Oliver Stone, Snowden, in uscita il 24 novembre, una nuova angolatura da cui interpretare una delle figure più controverse della nostra epoca. Chi sa poco o nulla di questo informatore americano, ex consulente della Cia e dell'Nsa (l'agenzia di sicurezza nazionale) – responsabile del cosiddetto datagate, ovvero della divulgazione dei sistemi di controllo informatico impiegati dal governo americano e inglese per controllare i cittadini – rimarrà scosso nell’apprendere il livello di violazione della privacy a cui ciascuno di noi è potenzialmente soggetto. Una vicenda troppo ghiotta per sfuggire alla cinepresa di Stone, che alla storia contemporanea degli Stati Uniti ha dedicato gran parte della sua carriera. Ricordiamo, ad esempio, i film sulla guerra in Vietnam come Platoon e Nato il quattro luglio, e quelli sui presidenti americani come JFK, Nixon e W.

Chi è Edward Snowden

La vicenda di Snowden, perché lo ha fatto?

La storia di Snowden

Oliver Stone, il maestro

Il patrocinio di Amnesty International