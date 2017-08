Effetto Mauna Loa. Sempre pi

I dati dell'osservatorio meteorologico nell'isola di Mauna Loa nelle Hawaii, della US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) stanno registrando un imprevisto aumento nella concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera (CO2), il principale gas serra.

Aumenta l'effetto serra. I cambiamenti climatici potrebbero essere molto più vicini di quanto finora ipotizzato.

Gli scienziati sono divisi. Si tratta di un'accelerazione netta da due anni a questa parte. Il più alto consulente scientifico del governo inglese, Sir David King, afferma che è solo un'aberrazione statistica, non l'inizio di un trend. Forse - dicono altri - questo aumento è da imputare alla torrida estate 2003 e ai conseguenti incendi che hanno mandato in fumo le foreste del mondo, bruciando vegetazione e aumentando il rilascio di CO2 dal suolo.

Altri scienziati sono molto più preoccupati. Quest'aumento potrebbe essere la prova del temuto "meccanismo feedback", il riscaldamento del globo si autoalimenta. Causa danni al sistema naturale della Terra, che a loro volta causano ancor maggior riscaldamento. Un meccanismo già previsto dalle simulazioni fatte sui supercomputer meteorologici, che pare trovare conferma.

L'aspetto chiave è che la Terra… si sta indebolendo. A causa dal riscaldamento stesso, la sua capacità di rimuovere la CO2 dall'atmosfera, assorbendola annualmente con foreste e oceani ("carbon sinks", cioè depositi-smaltitori naturali di CO2), diminuisce.

Ma se gli scienziati sono divisi sulle cause, non lo sono sugli effetti. I ghiacciai si sciolgono, s'innalzano le acque marine, il caos meteorologico fa sì che un'estate sia torrida e l'anno dopo fresca, interferisce nel ciclo d'azoto delle piante, migrazioni di specie animali… sono solo alcuni degli scenari che sembrano avvicinarsi, sempre più. Se non cambiamo in tempo, sarà il tempo a cambiare il mondo. In peggio.

Ridurre le emissioni di CO2 e compensarle è la prima cosa concreta che ognuno può fare.