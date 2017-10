Efficienza energetica, l’Italia in ritardo sugli obiettivi europei del 2020

L’Italia rischia di non raggiungere almeno uno degli obiettivi sul clima fissati dall’Unione europea per il 2020, ovvero quello dell’aumento dell’efficienza energetica del 20 per cento. Il problema riguarda in particolare i ritardi italiani sul miglioramento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici, che coprono più dell'80 per cento del consumo totale. In Italia, come nella fascia mediterranea dell'Europa, incide molto il raffreddamento in estate, nei Paesi nordeuropei, invece, il riscaldamento invernale. Ritardi che riguardano la mancanza di incentivi, di dati affidabili sui consumi, di investimenti a lungo termine: nella sostanza, di una visione di insieme. A lanciare l’allarme sono stati gli esperti della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (Fire) e del Green building council Italia, chiamati a esprimere un parere in Parlamento sulla strategia dell'Ue in materia di riscaldamento e raffreddamento.

