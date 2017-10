Lo spot della Rai sull’efficienza energetica in Europa

Da qualche giorno sono in onda sui canali Rai alcuni spot di informazione sull'importanza che l'Unione europea (Ue) ha per i paesi che ne fanno parte. Italia inclusa. Sono spot volti a spingere le persone a parlare e discutere su diversi argomenti, dalla nascita della comunità europea alle adesioni arrivate nel corso degli anni. Molto probabilmente il loro scopo è informare i cittadini sui risultati raggiunti dall'Ue nel corso degli anni in vista del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2014). Ce n'è anche uno dedicato all'importanza dell'efficienza energetica che ha contribuito a raggiungere gli obiettivi del pacchetto 20-20-20. Secondo i dati dell'Enea presenti nel video, stiamo risparmiando 73mila gigawattora di energia elettrica, pari a 100 milioni di tonnellate di petrolio. Per diffondere questa campagna, la Rai ha anche aperto il sito Cantiere Europa (ancora in aggiornamento) dove si possono vedere tutti gli spot in onda e contribuire alla sua integrazione segnalando frasi, video, momenti storici.