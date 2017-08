Efficienza energetica. L’UE bacchetta gli Stati membri

Per raggiungere la riduzione dei consumi del 20% entro il 2020, tutti gli Stati membri dovranno puntare sull'efficienza energetica. È quanto emerge dalla nuova Direttiva della Commissione europea, presentata pochi giorni fa a Roma.



La situazione. Ad oggi i dati non sono confortanti e, continuando su questa strada, verrà raggiunto solo la metà dell'obiettivo, cosa che secondo l'UE: "mette a rischio la competitività, la lotta per ridurre le emissioni e la sicurezza degli approvvigionamenti nell'UE" e vista dal punto di vista dei consumatori: "incide ancora pesantemente sulle bollette dei consumatori".



Questo accade perché le importazioni di energia dipendenti dai combustibili fossili (petrolio e gas) continua a crescere e aumenterà ancora entro il 2030 ed è proprio l'energia la fonte più importante di emissioni di gas ad effetto serra (79%).



Le soluzioni proposte. Nonostante gli impegni delle singole Nazioni, si dovranno studiare soluzioni precise, se non vincolanti. Innanzitutto gli enti pubblici dovranno dare l'esempio, riducendo progressivamente l'energia consumata nei propri locali, anno dopo anno.



Sarà necessario obbligare le società fornitrici di energia a risparmiare ogni anno l'1,5% del volume delle proprie vendite, attuando e proponendo interventi di efficienza energetica quali l'installazione di doppi vetri o l'isolamento dei tetti.



Mentre gli utenti dovranno essere in grado di accedere facilmente e costantemente ai dati relativi ai propri consumi, in modo da intervenire laddove ci sarà più bisogno. La bolletta dovrebbe basarsi sul consumo effettivo, calcolato sulla base dei dati rilevati sul contatore.



Per quanto riguarda il mondo dell'industria, le aziende e le imprese dovranno diffondere le migliori pratiche ed effettuare un audit del proprio consumo energetico che le aiuterà ad individuare dove è possibile ridurre i consumi.



"La nostra proposta - ha dichiarato Günther Oettinger, commissario europeo per l'Energia - mira a rendere più efficiente l'uso dell'energia nella nostra vita quotidiana e ad aiutare i cittadini, le autorità pubbliche e l'industria a gestire meglio il loro consumo energetico. Ciò dovrebbe anche concretizzarsi in bollette più contenute e creare un forte potenziale per nuovi posti di lavoro in tutta l'UE".