Elezioni Usa 2016. Come hanno votato i millennials

Hillary Clinton ha “vinto” le elezioni presidenziali americane del 2016, anche grazie alla generazione dei millennial. Non sarà lei il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, ma da un punto di vista meramente proporzionale è proprio così. La candidata democratica ha infatti ottenuto più voti rispetto al suo avversario repubblicano. I conteggi non sono ancora definitivi, ma ormai indicano in modo chiaro la dinamica: alla moglie dell’ex presidente sono andati finora 59,92 milioni di voti, contro i 59,69 milioni di Donald Trump.

Solo i millennials alle urne? Hillary avrebbe trionfato

Le vote Trump--Clinton selon diverses catégories (sondage sorti des urnes du NYT) pic.twitter.com/5YJMa5f08F — Philippe Berry (@ptiberry) 9 novembre 2016

Here are the election results if only millennials voted... Progress is the longterm future of this country for both parties. pic.twitter.com/8TxWcD7tg5 — Jon Cozart (@JonCozart) 9 novembre 2016

L’elettorato di Bernie Sanders ha voltato le spalle

L’identikit dell’elettore di Donald Trump