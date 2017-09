Emergenza blackout

Chi non aveva un condizionatore fino all'anno scorso ora, molto probabilmente, lo ha acquistato. E questo vuol dire che, se dovesse tornare un lungo periodo di grande caldo, potrebbe far lievitare i consumi di energia elettrica a livelli preoccupanti. Una delle strategie adottate dal governo italiano per far fronte alla richiesta di energia è l'eventuale necessità di blocchi programmati dell'elettricità: il Dipro. Che cosa è il Piano di Distacchi Programmati a Rotazione (Dipro)? Il Dipro, facente parte del Piano di Difesa del Sistema Elettrico Nazionale, è un provvedimento ordinato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Grtn) che le Società di Distribuzione devono rispettare. Il motivo che spinge il Grtn all'attuazione del Piano di Distacchi Programmati è quello di far fronte a situazioni di emergenza che diversamente affrontate potrebbero determinare gravi disservizi, come improvvisi blackout. Nel caso si verifichi una situazione di carenza di energia elettrica il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale richiederà alle Aziende distributrici di attuare un piano di distacchi programmati a rotazione che coinvolga tutti i clienti, sia domestici sia industriali, onde evitare un blackout generalizzato. In base all'entità della carenza di energia elettrica, il Piano prevede cinque livelli di "severità", in funzione dei quali varia il numero degli utenti coinvolti e della frequenza dei distacchi. Il primo livello (rappresentato con "I") indica una situazione meno grave rispetto al quinto livello (rappresentato con "V"). I distacchi, della durata massima di 90 minuti, sono comunicati con un preavviso di 30 minuti e possono cadere in qualsiasi momento delle fasce orarie indicate. Tomaso Scotti