Cosa dice il controverso regolamento europeo sulle emissioni di CO2

Il Parlamento europeo, dopo aver dibattuto sulla decisione degli Stati Uniti di abbandonare l’Accordo di Parigi, ha votato nella giornata del 14 giugno un regolamento nel quale vengono approvati gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 che la stessa Ue si è fissata, rendendoli al contempo vincolanti.

Ciascuno stato dovrà seguire un piano di riduzione delle emissioni di CO2

Juncker: “Donald Trump abdica di fronte al processo di salvataggio del Pianeta”

I calcoli derivanti dagli impegni assunti da tutto il mondo, tuttavia, dicono che sulla base degli attuali Indc non si riuscirà a mantenere l’aumento della temperatura media globale entro i due gradi centigradi, entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali, come previsto dall’Accordo di Parigi. L’aggiornamento di tali “promesse” è dunque fondamentale. È per questo che il Parlamento europeo ha voluto aggiungere un ulteriore obiettivo di lungo termine: ridurre le emissioni di CO2 dell’80%, entro il 2050, rispetto al valore registrato nel 2005.

“I cambiamenti climatici - ha spiegato Antonio Tajani, presidente dell’assemblea - rappresentano una delle più importanti sfide mondiali dei nostri tempi. Contrastandoli, l’Unione europea crea nuovo opportunità per i suoi cittadini e le sue industrie. La decisione dell’amministrazione americana è semplicemente sbagliata”. Il presidente della Commissione di Bruxelles Jean-Claude Juncker ha inoltre dichiarato che “la retromarcia degli Stati Uniti è molto più di una semplice brutta notizia. È l’abdicazione rispetto all’azione comune destinata a salvaguardare il destino del nostro Pianeta”. “Questo voto rappresenta un segnale molto chiaro per Donald Trump”, gli ha fatto eco l’eurodeputato Gerben-Jan Gerbrandy, secondo il quale la decisione del Parlamento europeo è “forte e ambiziosa, nonché approvata quasi all’unanimità”. Hanno votato a favore del regolamento, infatti, 534 eurodeputati. Solo 88 si sono detti contrari, mentre 56 si sono astenuti (sul testo dovrà in ogni caso pronunciarsi anche il Consiglio dell'Unione europea).

