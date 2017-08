Emissioni di CO2 in Italia, ecco la classifica

Un dato certamente positivo è che le emissioni, rispetto al 2006, sono diminuite, ma non tanto quanto la Direttiva europea sull'emission trading ha stabilito. Ciò significa che, continuando a mantenere il divario tra quote consentite e quote effettivamente emesse, l'anno prossimo ci si troverà a pagare una cifra pari a 700 milioni di euro. Ciò che risulta evidente dai dati pubblicati è che, da solo, il termoelettrico produce il 78% delle emissioni. E che, sempre secondo Greenpeace, riconvertire a carbone le vecchie centrali ad olio combustibile, non farà altro che aumentare le emissioni, anziché diminuirle. Diamo i numeri (in milioni di tonnellate):

TERMOELETTRICO 146,6 PRODUZIONE CEMENTO 31,4 RAFFINAZIONE 26,0 PRODUZIONE ACCIAIO 13,9 PRODUZIONE CARTA 5,0 PRODUZIONE VETRO 2,9 PRODUZIONE CERAMICA 0,6 TOTALE: 226,4

CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI SUD -Enel- 14.198.000 STABILIMENTO ILVA DI TARANTO -Ilva- 10.620.000 CENTRALE TERMOELETTRICA DI TARANTO -Edison- 9.502.000 RAFFINERIE SARAS DI SARROCH -Saras- 6.259.000 CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONTALTO DI CASTRO -Enel- 4.582.000 CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUMESANTO -Endesa Italia- 4.314.000 CENTRALE TERMOELETTRICA DI FUSINA -Enel- 4.246.000 RAFFINERIA DI GELA -Eni- 3.875.000 CENTRALE TERMOELETTRICA DI VADO LIGURE -Tirreno Power- 3.824.000 CENTRALE TERMOELETTRICA DI LA SPEZIA -Enel- 3.665.000

Fonte: Elaborazione Greenpeace su dati Registro europeo CITL e Registro italiano GRETA, aggiornati al 07/07/2008su dati Commissione europea (CITL)