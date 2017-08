In Lombardia il check-up delle foreste urbane

I primi dati sono stati raccolti da luglio 2012; gli specialisti del team di EmoNFUr Life+ continueranno la ricerca fino al 2014, quando si concluderà questa iniziativa volta alla salvaguardia e al monitoraggio dei boschi urbani, i grandi polmoni verdi naturali, fondamentali per l'equilibrio ecologico delle nostre città. Il progetto EMoNFUr (Establishing a Moitoring Network to assess lowland Forest and Urban plantation status in Lombardy Region and Slovenian), è nato dalla volontà di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), del Parco Nord Milano, di Regione Lombardia, dell'Istituto Forestale Sloveno e del Ministero Sloveno per l'Agricoltura e le Foreste. Inoltre l'iniziativa si avvarrà della collaborazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, dell'Università degli Studi di Firenze, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del contributo di un comitato scientifico internazionale. Saranno coinvolti i boschi del Parco Nord e Ilboscoincittà di Milano, il Bosco Fontana e la foresta Carpaneta di Mantova, il Bosco di Maristella nei pressi di Cremona oltre che, in Slovenia, il bosco urbano di Roznik e boschi di pianura nella regione di Gameljne, in tutto 14 aree di 1.600 metri quadri ciascuna. Il check-up agli alberi. Gli alberi scelti verranno misurati, letteralmente dalla chioma al tronco, si rileverà l'età e le eventuali fitopatologie, in modo da poter trattare la malattia nel miglior modo. Il monitoraggio delle patologie permetterà di gestire al meglio i boschi, impedendo il diffondersi di funghi ed altri patogeni. Verranno inoltre prelevati campioni di terreno, per valutarne la bontà, la capacità di assorbire e rilasciare i nutrienti e gli inquinanti, oltre che di nutrire le stesse piante, grazie alla formazione di humus. Grazie poi a stazioni meteo installate su alberi o strutture apposite all'interno del Parco Nord di Milano, nella Foresta Carpaneta e nella Riserva Naturale di Bosco Fontana di Mantova, verrano monitorati i dati atmosferici per definire la relazione tra il clima, il miglioramento del microclima e il conseguente benessere per i visitatori. In pratica si cercherà di capire come le piante migliorino l'aria intorno. L'obiettivo del progetto è quello di creare un precedente per poter realizzare una rete di monitoraggio europea delle foreste urbane e periurbane, per conoscere, salvaguardare, ma anche pianificare e gestire al meglio queste oasi verdi di biodiversità che garantiscono e migliorano la qualità della vita di chi ci vive.