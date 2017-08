Enel: maglia nera, nonostante le buone intenzioni?

Le vediamo tutti i giorni. Che siano sotto forma di spot tv, con bambine felici che corrono per prati verdi, oppure cartelloni affissi in giro per la città, che mostrano girasoli formato gigante, le pubblicità Enel, sempre più martellanti, ci ricordano che la più grande azienda elettrica d?Italia ha a cuore l?ambiente.

Tuttavia, sostiene Greenpeace, tanta pubblicità non fa fede ai reali comportamenti del colosso dell?elettricità.

Nel 2006, infatti, Enel si è riconfermata il maggior produttore di CO2 nel nostro paese, con 51,6 Mt (milioni di tonnellate) emesse, avendo superato di ben 11 Mt il limite di gas serra previsto (l?anno precedente il superamento del limite era stato di 8 Mt, 3 in meno).

Non solo.

Sebbene gli investimenti sulle tecnologie delle rinnovabili, dal settore fotovoltaico all?eolico, dall?idroelettrico al geotermico, siano cospicui (circa 4 miliardi di euro), quelli stanziati per il nucleare sovietico (due reattori di progettazione ante-Cernobyl!), nonché per le centrali termoelettriche da riconvertire a carbone ammontano quasi al triplo (circa 11 miliardi di euro).

Tanto per capirci: la riconversione a carbone, prevista da Enel, di 5.000 MW significherà un?immissione in atmosfera di 20 Mt di CO2 in più rispetto a quelle attuali. Ovvero: un ben più grave superamento dei limiti di emissione.

Un comportamento, insomma, che non tiene per a conto delle politiche in atto, a livello mondiale, per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra rispetto agli impegni già presi con il Protocollo di Kyoto.

E nemmeno degli stessi intenti dichiarati dalla società elettrica che, sempre secondo Greenpeace, starebbe facendo solo azione di ?green washing?.

Come a dire: il lupo perde il pelo?

Chiara Boracchi