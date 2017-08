Energia da biomassa

La biomassa sfruttabile in termini energetici comprende qualsiasi materiale di origine organica (a parte qualche piccola eccezione) che possa essere utilizzato direttamente come combustibile oppure che si presti ad essere trasformato in combustibile in forma solida, liquida o gassosa, come ad esempio il biodiesel. I processi che permettono tale trasformazione sono di tipo biochimico quando prevedono l'impiego di microrganismi (tra cui funghi ed enzimi) e di tipo termochimico quando si basano su reazioni chimiche che si innescano con il calore. Le biomasse costituiscono una fonte energetica pulita in quanto l'anidride carbonica che viene sprigionata durante la loro decomposizione, sia essa naturale o prodotta volontariamente, come nel caso della combustione, è la stessa che viene assorbita durante il processo di fotosintesi (processo attraverso il quale le piante "inseriscono" nelle loro cellule particelle di carbonio). In senso lato, poiché questo processo avviene grazie all'energia proveniente dal sole sotto forma di radiazione, potremmo sostenere che l'energia proveniente dalla combustione di biomasse è energia solare. Tra le biomasse quindi possiamo trovare principalmente piante, residui legnosi, scarti di lavorazioni e deiezioni animali. In agricoltura si stanno facendo numero ricerche per individuare colture cosiddette energetiche, cioè in grado di produrre la maggior quantità di calore possibile. Tra queste si è visto che si hanno buoni risultati utilizzando il cardo, il sorgo, il pioppo, il salice... Inoltre anche i rifiuti possono essere utilizzati come biomassa. Sono già in funzione in Italia impianti di trattamento che prevedono, oltre al riciclaggio e al deposito in discarica dei rifiuti, il recupero energetico degli stessi. Si produce calore (teleriscaldamento) o elettricità. Valeria Roviglioni Architetto