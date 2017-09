Energia, emissioni, mobilità. Ecco i comuni più virtuosi

È l'Italia dei Comuni virtuosi, quella delle amministrazioni pubbliche che funzionano ad essere stata premiata al "Klimaenergy Award", premiazione tenutasi in occasione dell'inaugurazione di Klimaenergy, Fiera Internazionale per l'applicazione innovativa delle energie rinnovabili a Bolzano. Tra i 28 candidati si sono distinti in particolare 6 amministrazioni pubbliche che hanno sviluppato progetti improntati sul risparmio energetico e sulla produzione di energie rinnovabili. La giuria, composta da membri delle istituzioni, del mondo accademico e della finanza, ha premiato infatti i progetti che più si sono distinti per riduzione della CO2, per ecologia e rispetto dell'ambiente, per l'economicità e per la possibilità di essere trasferiti ad altre realtà simili.

I vincitori