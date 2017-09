Energia geotermica

Il calore prodotto dalla Terra costituisce una fonte di energia piuttosto rilevante. Spesso però si trova a profondità tali da essere inaccessibile per lo sfruttamento a fini energetici. Il nucleo della Terra si trova a una temperatura massima di circa 4.500 °C. Il calore del nucleo si sposta verso la superficie terrestre attraverso due processi: conduzione e convezione. Il primo processo riguarda il trasferimento di calore attraverso le rocce e le quantità in gioco sono relativamente basse, poiché le rocce sono cattive conduttrici. Il secondo processo permette il rapido scambio di calore attraverso il materiale che si trova allo stato fluido. Quando il magma viene a contatto con sacche sotterranee di acqua il calore si trasmette velocemente al liquido e viene trasportato in superficie naturalmente grazie all'aumento di pressione sotto forma di geyser e/o sorgenti termali. Lo sfruttamento in termini energetici di queste sorgenti geotermiche prevede l'utilizzo di turbine per la produzione di elettricità, mosse principalmente dal vapore prodotto dalla sorgente stessa. Esistono tre tipi di "giacimenti geotermici":