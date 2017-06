Energie fossili, calano per la prima volta gli investimenti delle banche

Per la prima volta, i finanziamenti concessi dalle grandi banche internazionali al settore delle energie fossili risultano in calo. A spiegarlo è un rapporto intitolato “Banking on Climate Change” - curato dalle organizzazioni non governative Rainforest Action Network, Banktrack, Sierra Club e Oil Change International - nel quale si precisa che il totale degli investimenti nel comparto, effettuati dai 37 più importanti istituti di credito del mondo, sono passati dai 111 miliardi di dollari del 2015 agli 87 miliardi del 2016. Il che equivale ad un calo anno su anno pari al 22 per cento.

Ma i fondi concessi alle energie fossili sono ancora troppo alti

A trainare il calo le banche europee. Male gli istituti asiatici