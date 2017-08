Entomologi: ma che domande!

Secondo alcuni antropologi la vera differenza tra l'uomo e gli altri animali è la capacità di farsi domande. Mentre gli animali sono in grado di rispondere solo alle necessità del quotidiano (cibo, riparo, accoppiamento ecc.), gli esseri umani si fanno domande anche su un altro piano: quello filosofico. Così fioccano gli interrogativi sul perché ci siamo, sul nostro senso, su cosa è il bene. Anche gli entomologi sono in grado di porsi quesiti "culturali" e non legati necessariamente alla vita quotidiana. Vediamoli (e sorridiamo un po'). Partiamo con la prima, posta da un importante gruppo di ricerca dell'Università della Florida. Ebbene l'internazionalmente famoso professor phd di entomologia Professor Mark Hostetler si interrogò su questo annoso problema: ma a che specie appartengono gli insetti che si spiaccicano sul parabrezza delle auto durante un viaggio? Badate bene che la domanda ha senso, dato che non tutti gli insetti condividono questo eroico immolamento sulle nostre auto e quindi significa che alcuni sono in grado di vedere l'automobile e, vilmente, di evitarla, altri non indietreggiano e si scontrano con il nemico. Dopo una sperimentazione faticosa ed elaborata della durata di ben due anni il chiarissimo entomologo Professor Mark Hostetler scoprì che la maggior parte degli insetti spiaccicati sui tergicristalli degli enormi Suv americani era, tenetevi forte, erano dei moscerini! Passiamo alla prossima domanda, posta da un gruppo di entomologi olandesi. Ebbene, essi si armarono di alambicchi, solventi, olfattometri e, con a disposizione un intero laboratorio ultramoderno, cercarono la risposta alla seguente domanda: l'odore dei piedi è in effetti simile al famoso formaggio olandese Leerdammer e, soprattutto, è vero che entrambi gli odori sono in grado di attirare le zanzare? La risposta che venne fuori dai milioni di dati estrapolati dalla sperimentazione ci lascia a bocca aperta (e naso chiuso): che l'odore dei piedi assomigli a quello del formaggio olandese non è una leggenda metropolitana, ma un fatto con solide radici scientifiche. Gli entomologi olandesi furono in grado di dimostrare che entrambi gli odori hanno tanti componenti in comune e, meraviglia delle meraviglie, entrambi attirano le zanzare. Pensate che alcuni entomologi australiani, passeggiando per il deserto, avevano notato un fatto incredibile: alcuni coleotteri cercavano di accoppiarsi con lattine di birra che i turisti maleducati lasciavano per terra. Ovviamente, il cervellone di questi esimi scienziati si mise immediatamente in moto per individuare il "perché" di questa abominevole devianza. E quindi presero i collettori, li allevarono per anni, presero delle bottiglie di birra e delle femmine di coleottero e poi fecero un test. Il risultato ottenuto fu sorprendente: sembra che i maschi dei coleotteri in questione non facessero differenza tra il collo di bottiglia e le femmine della loro specie. Ma perché questo fenomeno? Non sia mai che uno scienziato si fermi alla mera osservazione, la risposta sta nelle cose: poiché sono mezzi ciechi non riescono a cogliere la differenza (e sono non troppo raffinati) tra le bottiglie di birra e le femmine, che sono la stessa cosa.