Envisat, dal cielo la salvezza del pianeta

Il saltellite europeo per il monitoraggio ambientale è in orbita da qualche mese ad un'altezza di 800 chilometri dalla quale sorveglierà la terra per fornire una serie di informazioni sul clima e lo stato di salute del pianeta. Frutto di un progetto dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Envisat (Environmental satellite) è stato costruito anche con l'apporto dell'industria italiana, in particolare, dell'Alenia Spazio.

Grazie a Envisat sarà possibile ottenere visione completa di tutto l'ambiente in qualsiasi condizione metereologica, di giorno come di notte, con o senza nuvole e per le rilevazioni altimetriche (per esempio per misurare le maree).



Envisat ha una rilevante valenza politica perché rende possibile il controllo di accordi internazionali sull'ambiente come il protocollo di Kyoto.

I dati raccolti saranno fondamentali per comprendere meglio le tendenze globali del clima e i suoi cambiamenti e consentiranno di capire per tempo l'aumento e la regressione dei ghiacciai e stabilire, con esattezza, l'influenza che essi avranno sui livelli del mare.

Inoltre da Envisat si attendono elementi utili per capire e tenere sotto controllo sia "El Nino" che gli effetti climatici ad esso connessi, sui quali vi sono ancora molti interrogativi.



Della strumentazione in dotazione fondamentale per gli studi di climatologia e meteorologia sarà il radiometro a microonde per la studio dell'atmosfera, delle stratificazioni e delle concentrazioni dei gas, anche di quelli presenti solamente in tracce.

Un altro radar, l'Asar (Advanced Synthetic Aperture Radar) fornirà immagini elettromagnetiche delle terre emerse, dei ghiacciai e dei mari. Servirà a monitorare la superficie marina, a individuare la presenza o la dispersione di petrolio causata dagli insediamenti industriali e dagli incidenti a navi cisterna e petroliere e, ancora, a individuare le aree soggette a disboscamento. Ma sarà utilizzato anche per monitorare gli incendi e per favorire la raccolta di dati utili alla previsione delle alluvioni e dei fenomeni vulcanici, la misura della subsidenza e, nel campo della pesca, per la misurazione della clorofilla nel mare (che è indice della presenza di fitoplancton di cui si nutrono i pesci).



Le informazioni raccolte sono trasmesse a terra ai centri dell'Agenzia spaziale europea a Frascati (Esrin), alle isole Svalbard in Norvegia e a Kiruna-Salmijarvi in Svezia.