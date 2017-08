Eolo, elettricità dall’aria compressa

L'ingegnere Guy Negre, che in passato aveva progettato il motore di formula 1, si è dedicato, insieme a un team di tecnici del Dipartimento di Ingegneria Nucleare dell'Università di Roma La Sapienza, allo sviluppo di un progetto molto ecocompatibile: si tratta di un generatore di corrente ausiliario che sfrutta esclusivamente aria compressa per produrre energia elettrica, per questo non rilascia gas inquinanti. I costi del generatore vengono definiti come contenuti. Fin qui il comunicato ufficiale in occasione della presentazione del generatore, avvenuta il 19 gennaio a Roma a Palazzo Marini, in presenza di On. Monica Cirinnà, vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma. Pochi anni fa è stato presentato un progetto analogo ma più importante, l'automobile "Eolo", sempre sviluppato dall'ingegnere Guy Negre, che doveva usare l'aria compressa al posto del carburante. Di questa macchina purtroppo non si è più sentito niente e il rispettivo sito è sparito. Le informazioni tecniche riguardo il generatore "Eolo" si possono leggere direttamente sull' apposito sito. Rita Imwinkelried