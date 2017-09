Il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha vinto, contro ogni pronostico, le elezioni parlamentari che si sono tenute domenica 1 novembre. Tutti i sondaggi, infatti, davano l’Akp poco sopra il 40 per cento, mentre i risultati ufficiali danno al partito di Erdogan il 49,4 per cento dei voti consentendogli di formare un governo in autonomia grazie a 316 seggi ottenuti su 550. Per governare ne sarebbero bastati 276.

Not a single one of the pollsters showed AKP >45%. Either this is a huge upset or the early results are way off. pic.twitter.com/TuDcd2iq8N