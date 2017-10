Erik Jones. Perché uno come Trump potrebbe prendere il posto di Obama

A cura di Camilla Soldati e Tommaso Perrone

è creare una convergenza normativa in tutti gli Stati Uniti in modo da eliminare anche le barriere non tariffarie al commercio, ovvero le differenze normative che si traducono in maggiori spese per la cooperazione. Rendere le cose più semplici, questo è l’obiettivo. Non è un trattato che si firma come un tradizionale accordo sul commercio che elimina le barriere tariffarie: la convergenza normativa è un processo. Perciò solo una volta che l’accordo viene raggiunto, può iniziare il processo. Rimane comunque un progetto difficile da vendere, sia nell'Unione europea che negli Stati Uniti. Per questo non c’è una vera spinta per completare il trattato prima della fine del mandato di Obama, e non c’è nessuna indicazione per completarlo al Congresso. La prossima amministrazione, quindi, avrà una bella gatta da pelare.