Esg, le aziende italiane brillano per trasparenza

Le società sono abbastanza attente e ligie quando si parla di ambiente, società e governance (Esg)? Se lo domandano in modo molto più insistente investitori, addetti ai lavori ma anche semplici cittadini. Forse non molti lo immaginano ma, in quanto a trasparenza, le aziende italiane non se la cavano affatto male. Anzi.

La classifica delle aziende più trasparenti

Ranking Paese Trasparenza su temi Esg Ambiente Società Governance Numero di aziende 1 Grecia 69% 70% 75% 58% 5 2 Finlandia 67% 77% 68% 31% 13 3 Portogallo 60% 60% 71% 22% 5 4 Spagna 60% 63% 70% 25% 29 5 Italia 59% 62% 68% 29% 27 6 Norvegia 57% 72% 53% 28% 9 7 Ungheria 57% 62% 62% 33% 4 8 Francia 56% 65% 66% 16% 77 9 Paesi Bassi 48% 58% 53% 16% 24 10 Colombia 47% 51% 51% 24% 11

Cosa significa Esg

Si parla tanto di ambiente, meno di governance

